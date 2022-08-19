



Экс-депутат "Авода" отвергла предложение Айзенкота

Гади Айзенкот предложил 16-е место в списке "А-Махане а-Мамлахти" бывшему депутату "Авода" и адвокату Ревиталь Свид (Сойд).



Как сообщает "Аруц Шева", Сойд отказалась от предложения.



Экс-депутат сказала Айзенкоту, что "присоединение к политике такого ценного и качественного человека, как он, является отличной новостью для израильской общественности".



"На данный момент я предпочту продолжать свой путь. Но я уверена, что Гади вместе с Бени Ганцем и другими будет важной и значимой осью в поддержании демократии, верховенства закона и равенства", - заявила она.