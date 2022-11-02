



Друзья по коалиции горько сетуют и обвиняют Лапида в "каннибализме"

Представители правящей коалиции премьер-министра Яира Лапида раскритиковали его за предвыборную кампанию, после того, как стало ясно, что правый блок лидера оппозиции Биньямина Нетаниягу получил большинство мест в Кнессете.



Лапида обвинили в том, что он не смог должным образом организовать членов своего коалиционного блока для достижения наилучших результатов для левоцентристов и вместо этого сосредоточился на создании своей собственной партии “Еш Атид” за счет двух ключевых союзников, левых “Мерец” и “Авода”.



“Лапид действовал опрометчиво, вел себя как свинья-каннибал, он пытался уничтожить другие партии, чтобы сделать свою партию крупнейшей, и вот результат”, – цитирует 12 канал анонимного чиновника.



“Лапид хотел возглавить блок, но не добился успеха”, – сказал Ynet другой анонимный чиновник. Хотя Лапид утверждал, что знает, как общаться с арабскими партиями, “в момент истины все рухнуло, и его большая предвыборная кампания также оказалась неверным шагом”.



Другие источники в коалиции говорят, что Лапид позволил вовлечь себя в предвыборную тактику Нетаниягу по превращению выборов в соревнование между их двумя крупнейшими в Кнессете партиями. “Вместо того, чтобы остановить это, он подыгрывал, и на данный момент кажется, что Нетаниягу добился успеха”.