



Девять женщин и один представитель ЛГБТ - цифры очередной коалиции

Сформированная коалиция и правительство принципиально отличаются по представительству членов Кнессета от различных секторов, чем уходящая коалиция.



До вступления в силу норвежского закона и приема в Кнессет дополнительных людей в группе, которая, как ожидается, сформирует коалицию, в ее составе - всего девять женщин по сравнению с 30, которые были в предыдущей. В "Ликуд" их шестеро: Мири Регев, Галит Дисталь Атабриан, Идит Сильман, Тали Готтлиб, Гила Гамлиэль и Май Голан.



По списку религиозного сионизма в Кнессет прошли две женщины - Орит Струк и Михаль Вальдигер. В "Оцма иегудит" всего одна женщина-депутат - Лимор Сон Хар-Малех.



Этот факт может повлиять на распределение министерских постов на фоне общественной критики, которая потребует представительства женщин в следующем правительстве. В предыдущем кабинете министров женщины получили девять портфелей.



Это, вероятно, будет самая религиозная коалиция, которую когда-либо знал Израиль, с 35 религиозными и ультраортодоксальными депутатами против девяти ортодоксальных верующих в уходящей коалиции.



В состав новой коалиции войдут 12 представителей, проживающих на периферии на юге и севере.



Эфиопская община будет иметь только одного представителя в коалиции, в религиозной сионистской партии: Моше Соломона. У ЛГБТ-сообщества тоже будет один представитель в коалиции — Амир Охана, по сравнению с четырьмя в уходящей коалиции.

