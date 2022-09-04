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Дери: я не сомневаюсь, что Нетаниягу позовет в коалицию Ганца и Саара
04.09.2022 12:27 Аркадий Бочаровский

Дери: я не сомневаюсь, что Нетаниягу позовет в коалицию Ганца и Саара


Лидер ШАС Арье Дери дал интервью порталу Ynet.

Дери выразил уверенность в том, что Биньямин Нетаниягу пригласит в коалицию партию Махане Мамлахти: “Мы возьмем Ганца. у нас будет 61-62 мандата, и у меня нет сомнений в том, что Нетаниягу предложит Ганцу и Саару  присоединиться к правительству”.

Дери подчеркнул: “Мы будем счастливы, если они станут нашими партнерами”.

Дери также предположил, что Нетаниягу “сожалеет” о том, что не выполнил ротационного соглашения с Ганцем: Я думаю это было бы куда лучше, чем приключения с “правительством изменений”.
 

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