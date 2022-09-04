



Дери: я не сомневаюсь, что Нетаниягу позовет в коалицию Ганца и Саара



Лидер ШАС Арье Дери дал интервью порталу Ynet.



Дери выразил уверенность в том, что Биньямин Нетаниягу пригласит в коалицию партию Махане Мамлахти: “Мы возьмем Ганца. у нас будет 61-62 мандата, и у меня нет сомнений в том, что Нетаниягу предложит Ганцу и Саару присоединиться к правительству”.



Дери подчеркнул: “Мы будем счастливы, если они станут нашими партнерами”.



Дери также предположил, что Нетаниягу “сожалеет” о том, что не выполнил ротационного соглашения с Ганцем: Я думаю это было бы куда лучше, чем приключения с “правительством изменений”.

