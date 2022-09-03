



Депутат Усама Саади объявил, что не будет баллотироваться в Кнессет

Депутат Кнессета Усама Саади объявил, что он отказывается от участия в первичной гонке в партии "Таал", и объявил, что он не будет баллотироваться в составе единого списка на выборах в Кнессет 25-го созыва.



Саади принял такое решение несмотря на сильное давление со стороны руководства и активистов партии, которые просят его остаться.



Председатель "Таал" Ахмед Тиби в своем выступлении призвал депутата Саади отозвать свое заявление об уходе.

