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Депутат Усама Саади объявил, что не будет баллотироваться в Кнессет
03.09.2022 14:19 Евгения Маркова

Депутат Усама Саади объявил, что не будет баллотироваться в Кнессет

Депутат Кнессета Усама Саади объявил, что он отказывается от участия в первичной гонке в партии "Таал", и объявил, что он не будет баллотироваться в составе единого списка на выборах в Кнессет 25-го созыва.

Саади принял такое решение несмотря на сильное давление со стороны руководства и активистов партии, которые просят его остаться.

Председатель "Таал" Ахмед Тиби в своем выступлении призвал депутата Саади отозвать свое заявление об уходе.
 

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