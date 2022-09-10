



Депутат "Еш Атид" Нира Шпак покинет Кнессет

Депутат "Еш Атид" Нира Шпак объявила в субботу вечером, что она будет баллотироваться на муниципальных выборах в Израиле, назначенных на октябрь 2023 года, и не будет включена в список партии на выборы в Кнессет в ноябре.



Об этом сообщает Jerusalem Post.



Шпак, проигравшая в 2018 году гонку за лидерство в региональном совете Шаар ха-Негев, снова попытается стать главой регионального совета, граничащего с Газой.



"Нира продолжит представлять "Еш Атид" в приграничных общинах с Газой", - говорится в заявлении премьер-министра.