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Депутат "Еш Атид" Нира Шпак покинет Кнессет
10.09.2022 23:10 Ольга Белозерова

Депутат "Еш Атид" Нира Шпак покинет Кнессет

Депутат "Еш Атид" Нира Шпак объявила в субботу вечером, что она будет баллотироваться на муниципальных выборах в Израиле, назначенных на октябрь 2023 года, и не будет включена в список партии на выборы в Кнессет в ноябре.

Об этом сообщает Jerusalem Post.

Шпак, проигравшая в 2018 году гонку за лидерство в региональном совете Шаар ха-Негев, снова попытается стать главой регионального совета, граничащего с Газой. 

"Нира продолжит представлять "Еш Атид" в приграничных общинах с Газой", - говорится в заявлении премьер-министра. 

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