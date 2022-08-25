



Депутат Битон: мы потеряли веру в Биби, второго шанса ему не дадим



Депутат Кнессета Михаэль Битон (Кахоль Лаван),глава комитета по экономике, дал интервью газете Маарив.



Битон рассказал о перспективах выборов и новых коалиционных альянсов: “Люди хотят связей и стабильности перед выборами и еще больше - после них. Единственный кто умеет налаживать подобные связи, включая с ультраортодоксами - Бени Ганц. Мы потеряли веру в Биби, после того, как Ганц доверился ему первый раз. Второго шанса мы ему не дадим. Главным преступлением правительства единства Биби стал отказ принять бюджет. После выборов мы создадим широкую коалицию без него”.