



Депутат от партии “Авода”: было ошибкой не объединиться с партией “Мерец”

Бывший председатель партии “Мерец” Йоси Бейлин выступил в субботу вечером, 5 ноября, после проигрыша на выборах “Мерец” и “Аводы”.



“Я уверен, что Мейрав Михаэли уйдет в отставку”, – заявил Бейлин в интервью 12 каналу. “Ошибки были, в основном, технические. Вопрос в том, что мы предпримем, чтобы это не повторилось – нам нужно соглашение между “Мерец” и “Аводой”.



Депутат кнессета Эмили Моати от партии “Авода”, признала: “Очень большая ошибка Мейрав Михаэли в том, что она не объединилась с “Мерец” и не приняла предложение Лапида”. В то же время Моати заявила, что не призывает Михаэли уйти в отставку, и осудила традицию членов партии “Авода” менять лидера всякий раз, когда партия не добилась успеха на выборах.



“Я думаю, что также ошибкой считать Мейрав единственной виноватой в этой истории – мы все несем ответственность. Я могла заговорить, но не сделала этого. И я искренне сожалею об этом”, – добавила Муати. "Уверяю вас, Михаэли действительно верила в успех того, что она делала, верила, что “Мерец” пройдет. Она сделала все, что могла”.



Эмили Моати также призвала к объединению левоцентристского блока: “Должно быть два блока, как в США. Нужно, чтобы руководство проявило смелость и провело праймериз”.