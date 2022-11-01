



День выборов: бесплатный проезд в междугородных автобусах и поездах

В дня выборов возможен бесплатный проезд на некоторых междугородних линиях общественного транспорта в радиусе более 15 км. На эти линии можно садиться бесплатно, без билета и предъявления документов. На эти маршруты необходимо зарезервировать место заранее и предъявить удостоверение личности или водительские права.



Солдаты смогут путешествовать бесплатно (в форме или без), за исключением линий Эйлата. На линиях Эйлата солдатам необходимо предъявить удостоверение личности.



Израильские железные дороги будут работать по обычному графику. Бесплатный проезд будет осуществляться по специальному билету, который в день выборов можно получить в автоматах на станциях или в кассах станций.

