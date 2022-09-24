



Демонстрации против Нетаниягу проходят почти в 150 населенных пунктах Израиля

Демонстрации граждан "ультраортодоксов за судьбу страны", которые работают "во имя сохранения демократического и свободного Израиля", начались на мостах и ​​перекрестках по всей стране, от перекрестка Гома на севере до Эйлата. Демонстрации проходят сегодня примерно в 150 населенных пунктах, и в эту субботу число участников в каждом центре также значительно увеличилось. Демонстранты несут плакаты с надписью против лидера оппозиции Биньямина Нетаниягу: "Не возвращайтесь!".



От имени протестующих было заявлено: "Показания Хадас Кляйн подтверждают обвинительное заключение. Обвиняемый также знает об этом, и нет красной черты, которую он не переступит. Тот, кто вербует Насраллу в свою кампанию, приводит каханистов в Кнессет как троянских коней, и продает государство экстремистам, чтобы избежать правосудия, не должен быть лидером правительства. Мы не позволим этому случиться. Насилие и подстрекательство ядовитой машины не остановят нас. Мы вернулись на мосты и перекрестки, чтобы он не вернулся к власти!"

