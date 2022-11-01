



ЦИК: Процент проголосовавших да данный момент выше чем на прошлых выборах

Генеральный директор Центральной избирательной комиссии Орли Адес сообщает, что по состоянию на 10:00 проголосовало 1 760 076 человек, или 15,9% от общего числа избирателей. Это сопоставимо с 14,8% населения, проголосовавшего к этому времени на последних выборах.



Явка в 10 часов утра - самый высокий процент с 1981 года.



Президент Исаак Херцог, который посетил штаб-квартиру ЦИК в Иерусалиме со своей женой Михаль, высоко оценил профессионализм сотрудников избирательной комиссии и сказал, что впечатлен "разнообразной, изощренной, контролируемой и ответственной" работой.



Президент сказал, что высокие цифры, объявленные в 10:00, отражают доверие общества к демократической, достойной, справедливой и уважительной системе.



"Идите голосовать и выражать свою волю, потому что каждый голос имеет влияние", — говорит он.

