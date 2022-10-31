



Что такое «Наш дом — Израиль» и почему это и ваш дом

НДИ была создана в 1999 году. И тут же, с первого раза, вопреки практически всем прогнозам прошла в Кнессет, где с тех пор фракция «Наш дом Израиль» присутствует постоянно. С самого начала партия была правой, как в специфически израильском, так и в принятом во всем мире смысле. При этом она была и осталась именно правой — не правоцентристской и не ультраправой, а разумно правой. В израильском смысле правых и левых определяют по позиции в арабо-израильском конфликте. НДИ безусловно исходит из интересов Израиля как еврейского государства и не готова жертвовать этими интересами. Но при этом в определенной степени учитывать интересы противоположной стороны считает возможной. В социально-экономической сфере НДИ — праволиберальная партия, она последовательно выступает за демонополизацию экономики, за свободу предпринимательства, за приоритет интересов тех, кто работает и платит налоги, за образование, прогресс и свободное государство с сильной экономикой. Одновременно НДИ постоянно защищает интересы малоимущих и добивается дополнительных выплат, льгот и субсидий для пожилых граждан, для семей с детьми, для инвалидов.



Последовательно правые



Лидеры и депутаты НДИ твердо и последовательно отстаивают свои позиции, и не раз им довелось покидать кресло в правительстве и уходить в отставку в тех случаях, когда принимались решения, которые, с их точки зрения, противоречили интересам государства Израиль. Так было, и когда правительство Шарона приняло решение о фактическом изгнании евреев из Газы, и когда правительство Нетаниягу отвечало на многие сотни хамасовских ракет, выплачивая миллионы долларов террористам.



Феномен Либермана



История успеха НДИ неразрывно связана с деятельностью ее основателя Авигдора Либермана. Он репатриировался в Израиль в возрасте 20 лет и хорошо знает, как это – быть репатриантом.



За годы своей политической деятельности Либерман занимал в разных правительствах практически все ключевые посты — он был министром инфраструктуры, транспорта, стратегического планирования, иностранных дел, обороны, сейчас он министр финансов. На каждом из занимаемых постов министр Либерман проявил себя не только, как руководитель высочайшей квалификации, но и как государственный деятель, то есть человек, думающий о будущих поколениях. На каждом из занимаемых им постов Либерман задумал и осуществил проекты, предопределившие жизнь страны на много лет вперед. Именно его заслугой являются такие революционные свершения, как не имеющая аналогов система опреснительных установок, позволившая Израилю на фоне жесточайшего дефицита пресной воды не только обеспечить все свои потребности в воде, но и продавать пресную воду соседям; новый современный аэропорт имени Бен Гуриона; прорыв в установлении дипломатических, дружеских и торгово-экономических связей с десятками стран Африки и Латинской Америки; ракетные войска в Армии обороны Израиля и системы защиты граждан от обстрелов на севере страны, программы армейского гиюра и субсидированного академического образования для демобилизованных солдат; борьба с монополистами в израильских торговле и импорте, достижение профицита бюджета. Все это совершил один человек, чей возраст позволяет ему считаться достаточно молодым политиком в цивилизованном мире.



Обновление. Ставка на молодых



​​​​​​Однако, в 2019 году, перед небывалым в истории избирательным марафоном (а первого ноября будут пятые выборы за 2,5 года) в партии произошло существенное омоложение, и теперь ее лидерская группа, представленная в правительстве и Кнессете, почти целиком состоит из политиков совсем нового поколения, мужчин и женщин в возрасте около 40. Это министр сельского хозяйства Одед Форер, председатель фракции НДИ и вице-спикер Кнессета Евгений Сова, председатель финансовой комиссии Кнессета Алекс Кушнир, председатель парламентской комиссии по реформам Юлия Малиновская, депутат Кнессета, д-р Элина Бардач-Ялова и другие. Все эти молодые и прекрасно образованные люди, уже имеющие опыт парламентской и правительственной работы в пятый раз вышли на выборы, что доводилось делать не всем их куда более возрастным коллегам. Важно заметить, что в структуре НДИ давно и успешно работает молодежная организация партии (Цаирим бейтену), являющаяся реальным резервом молодых кадров и социальным лифтом для молодых израильтян из всех общин, составляющих Израиль.



Они за нас, потому что сами - одни из нас



Наш дом Израиль, разумеется, не является исключительно «русской партией», как часто утверждают ее недоброжелатели. И среди членов партии, и среди депутатов и министров есть и сабры, есть друзы, да и выходцы из СНГ родились в разных странах. Добиться продвижения по политической лестнице в НДИ можно только благодаря таланту, уму, энергии и преданности делу. Тем не менее нельзя не заметить, что именно в этой партии представительство общины русскоязычных израильтян, во-первых, существует (в других партиях, как правило, его просто нет), а во-вторых, является очень заметным.



Представители партии НДИ во власти защищают интересы русскоговорящих израильтян не потому, что хотят добиться для них привилегированного положения, а потому что в ежедневной борьбе с бюрократами, с монополистами, да и просто с ксенофобами стремятся обеспечить давним и новым репатриантам то, что положено всем гражданам еврейского демократического государства — равные права. Никто из министров и депутатов НДИ не живет в элитных поселках или комплексах, все они — наши соседи на территориях, в Ашдоде, Ашкелоне, Хайфе и Петах-Тикве. Нельзя даже сказать, что они «за нас», потому что они — одни из нас.

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