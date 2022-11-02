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Член Оцма Йехудит станет самым молодым депутатом в новом Кнессете
02.11.2022 08:36 Ольга Белозерова

Член Оцма Йехудит станет самым молодым депутатом в новом Кнессете

30-летний Ицхак Вассерлауф, член партии "Оцма Йехудит" и ее гендиректор, станет самым молодым депутатом Кнессета после приведения к присяге Кнессета 25-го созыва.

Об этом сообщает "Аруц Шева".

"Выглядит хорошо. Мы много работали, и я не удивлен результатами. Люди, которые хотели надежды и перемен, которые несет "Оцма Иехудит", проголосовали за нас. Экзит-пол показывает для нас хорошую и положительную динамику. Мы продолжим ждать истинных результатов, чтобы убедиться, что у нас будет большинство в 61 голос, и мы сформируем правительство", - заявил он. 

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