



Член Оцма Йехудит станет самым молодым депутатом в новом Кнессете

30-летний Ицхак Вассерлауф, член партии "Оцма Йехудит" и ее гендиректор, станет самым молодым депутатом Кнессета после приведения к присяге Кнессета 25-го созыва.



Об этом сообщает "Аруц Шева".



"Выглядит хорошо. Мы много работали, и я не удивлен результатами. Люди, которые хотели надежды и перемен, которые несет "Оцма Иехудит", проголосовали за нас. Экзит-пол показывает для нас хорошую и положительную динамику. Мы продолжим ждать истинных результатов, чтобы убедиться, что у нас будет большинство в 61 голос, и мы сформируем правительство", - заявил он.