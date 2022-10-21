



Бывший министр юстиции: "Нетаниягу получит 61 место — и позвонит Ганцу"

Бывший министр юстиции Хаим Рамон выразил уверенность в том, что если блок главы "Ликуд" действительно получит 61 место в Кнессете, Нетаниягу попросит министра обороны Бени Ганца уравновесить его правительство.



В интервью радио 103 FM Рамон сказал: "Нетаниягу очень близок к 61 мандату, если не произойдет ничего необычного, он их получит".



"Я удивлюсь, если этого не произойдет, и тогда Нетаниягу позвонит Ганцу, чтобы сбалансировать правительство. Если у Нетаниягу будет 59 мест, Ганц будет сменным премьер-министром. Другой альтернативы нет. Я не думаю, что будет шестой раунд", - подчеркнул он.



В пятницу утром министр строительства и жилищного строительства Зеев Элькин заявил, что в тот момент, когда у блока Нетаниягу не будет 61 места в Кнессете, он развалится.



"Если у него действительно будет 61 место, он сформирует сумасшедшее правительство, подобного которому у Государства Израиль никогда не было. Он будет полным заложником всех своих партнеров".



В четверг вечером Ганц пообещал : "Я не сяду с Нетаниягу за стол переговоров ни при каком сценарии. Я ожидаю от Лапида и остальных глав коалиционных партий обязательств, что они будут вести себя так же образом и не будут вести прямые или косвенные переговоры с Нетаниягу через друзей и бизнесменов".



Нетаниягу, со своей стороны, пообещал в тот же день: "Я собираюсь сформировать национальное правительство — "Ликуд", религиозный сионизм, ШАС и "Яадут а-Тора". Ганц — левый, он хочет палестинскую столицу в Иерусалиме, я не буду формировать правительство с ним. Я не откажусь от религиозного сионизма ради статьи в "Гаарец". Мы сформируем исключительно правое правительство".

