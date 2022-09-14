



Бывший генерельный директор партии "Ямина" создает партию

Ожидается, что Стелла Вайнштейн, бывший генеральный директор партии "Ямина", в ближайшие два дня представит список для участия в предстоящих выборах, об этом в среду сообщил канал News 13.



Вайнштейн, бизнес-леди, ранее руководившая сетью спортивных залов и возглавлявшая отраслевой протест в период коронавируса, также была директором офиса Авигдора Либермана в качестве министра иностранных дел. Позже она перешла в партию "Ямина" и занимала пост генерального директора партии до своей отставки после роспуска последнего Кнессета.



В последние недели Вайнштейн баллотировалась в лидеры партии, которая привлекла бы голоса 30-40-летних, с упором на репатриантов. Стелла Вайнштейн активно участвовала в кризисе беженцев из Украины и создала для них специальное агентство помощи.

