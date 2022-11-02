



Больше полумиллиона голосов: спасут ли двойные конверты Мерец

Большинство голосов на выборах в 25-й Кнессет уже подсчитаны, но они не включают голоса, поданные в двойных конвертах - с передвижных урн, с избирательных участков для больных короной, с избирательных участков в больницах, тюрьмах и голоса солдат.



По оценкам Центральной избирательной комиссии количество двойных конвертов будет больше, чем на предыдущих выборах, когда их число составило 425 512 голосов. На выборах в Кнессет 23-го созыва, которые состоятся в 2020 году, число двойных конвертов составило 330 209 голосов, а на выборах в Кнессет 22-го созыва - 282 442 двойных конверта.



Двойные конверты прибыли в Кнессет рано утром со всей страны, и их подсчет начался в первой половине дня.



Многих сейчас интересует вопрос, смогут ли эти сотни тысяч голосов спасти Мерец, которая в настоящее время борется за преодоление избирательного порога, и, кроме того, какие партии усилятся или пострадают от двойных конвертов.



Д-р Ор Анби и профессор Офер Кениг из Израильского института демократии проанализировали распределение голосов, поданных в двойных конвертах, по партиям и предположили, что эти голоса могут несколько изменить карту мандатов.



По оценкам исследователей, согласно распределению голосов на выборах 2021 года, одним из бенефициаров двойных конвертов может стать религиозный сионизм, который в настоящее время имеет 14 мандатов. У этой партии процент проголосовавших в двойных конвертах был более чем на четверть выше, чем процент проголосовавших на обычных избирательных участках.



На этот раз партия также "наследует" довольно много бывших разочарованных избирателей правых. Значительное увеличение доли избирателей в двойных конвертах на последних выборах было и у Авода, которая по подсчетам на настоящий момент имеет пять мандатов.



Доктор Инаби и профессор Кениг также добавили, что проигравшими от этих голосований, скорее всего, будут арабские партии, за которые, как правило, голосуют на обычных избирательных участках. Следовательно, существует большая вероятность того, что если после окончания подсчета конвертов в обычных урнах для голосования какая-либо из них лишь немного превысит избирательный порог, то то итоги подсчета двойных конвертов могут опустить их ниже блокирующего процента.



В настоящее время под угрозой не преодолеть избирательный порог находится партия Мерец, которой не хватает около 30 тысяч голосов. На выборах в Кнессет 24-го созыва в 2021 году процент голосов, поданных за партию в двойных конвертах составил 4,79% по сравнению с 4,53% в обычных конвертах. Так что если и на этот раз процент будет таким же, это не сулит ничего хорошего для партии, которая борется за каждый голос.



Что касается разделения на блоки, исследователи объяснили, что, исходя из анализа данных голосования на предыдущих выборах, доля избирателей в двойных конвертах для двух блоков практически одинакова - 48,76% для блока Нетаниягу по сравнению с 48,56% для блока его врагов, а остальное - недействительные голоса или голоса партий, не преодолевших избирательный порог. Как бы то ни было, картина с двойными конвертами прояснится только ночью.