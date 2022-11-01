



Больше 62% - самая высокая явка на выборах в Израиле с 1999 года

По состоянию на 19:00, явка на выборах в Кнессет 25-го созыва составила 62,5%.

Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ.

Согласно данным ЦИК, это по-прежнему считается рекордным показателем с 1999 года.

Избирательные участки по всей стране должны закрыться в 22:00.

Согласно данным ЦИК, по состоянию на 18:00 явка составила 57,7%. К сравнению, в то же время в 2021 году проголосовали 51,5% избирателей. А в 1999 году к этому времени явка составила 60,9%.

Партийные лидеры, проголосовав, призвали граждан прийти на избирательные участки.

"Неудивительно, что это очень и очень напряженная гонка. Выборы висят на волоске. В такой ситуации нельзя оставаться дома", - сказал сегодня Яир Лапид.

В свою очередь, Биньямин Нетаниягу предупредил, что у него "ничья с Лапидом", в связи с чем лидер Ликуда призвал свои сторонников не сидеть дома, в идти и голосовать.