



Блок Нетаниягу обогнал соперников всего на 8 тысяч голосов

В то время как блок сторонников Нетаниягу должен расшириться до 65 мест в Кнессете после вчерашних выборов, он получил только на 8 189 голосов больше, чем блок противников лидера “Ликуд”.



Однако из-за того, что “Балад” и, возможно, “Мерец” не смогли набрать необходимый процент, голоса их сторонников оказались рассеянными среди других партий, а не сконцентрированными в пользу блока против Нетаниягу.



Оба блока набрали примерно 50% голосов, однако, окончательных результатов выборов пока нет.