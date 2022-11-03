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Блок Нетаниягу обогнал соперников всего на 8 тысяч голосов
03.11.2022 11:17 Наталья Богинская

Блок Нетаниягу обогнал соперников всего на 8 тысяч голосов

В то время как блок сторонников Нетаниягу должен расшириться до 65 мест в Кнессете после вчерашних выборов,  он получил только на 8 189 голосов больше, чем блок противников лидера “Ликуд”.

Однако из-за того, что “Балад” и, возможно, “Мерец” не смогли набрать необходимый процент, голоса их сторонников оказались рассеянными среди других партий, а не сконцентрированными в пользу блока против Нетаниягу.

Оба блока набрали примерно 50% голосов, однако, окончательных результатов выборов пока нет.

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