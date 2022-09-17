



Беннета раскритиковали за то, что он не поддержал Шакед

Профессор Юваль Альбашан раскритиковал экс-премьера Израиля Нафтали Беннета за то, что он не поддержал Аелет Шакед.



“Аелет Шакед пошла за Нафтали Беннетом и заплатила высокую цену. Он стал премьер-министром, хотя и за счет того, что "изнасиловал" систему шестью мандатами. С демократической точки зрения это выглядело очень проблематично даже с самого начала. И теперь, когда Шакед захотела пойти самостоятельно, Беннет выступил против нее, ужалил ее тем, что она страдает от посттравматического стрессового расстройства. Послушайте, даже в политике, не говоря уже о том, что я думаю, так не поступают. Беннет должен был встать, выпить много воды. и заступиться за нее, как она заступалась за него. То, что он сделал, огорчило меня на человеческом уровне”, - сказал Альбашан.