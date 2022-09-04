



Беннет не вернется



Альтернативный премьер-министр Нафтали Беннет прокомментировал публикацию 12-го канала израильского ТВ о том, что согласно результатом “глубинного исследования” он может изменить судьбу выборов.



Окружение Беннета сообщило о том, что ему действительно были переданы результаты исследования “проведенного не по его инициативе”, и что он не рассматривает перспектив возвращения в политическую жизнь.



От имени партии Руах Циони спекуляции о том, что Беннет, возможно, присоединится к этому политическому образованию назвали “нонсенсом”.

