



Беннет: Народу необходимо правительство единства

Бывший премьер-министр Нафтали Беннет 27 октября перед заседанием правительства затронул тему предстоящих выборов - и призвал к созданию правительства единства, базой которого станут основные партии правых и левых.



"Это правильно для страны - на этих выборах не должно быть проигравших", - сказал он и отказался сообщить, намерен ли он поддержать Айелет Шакед.



"Мы выходим на финишную прямую выборов в Кнессет 25-го созыва, естественно, в последние дни наблюдается волнение", - сказал он. "Я говорю всем главам партий, чтобы они соблюдали границы дозволенного, сохраняли спокойствие и вели как можно более уважительную дискуссию".



Бывший премьер-министр Нафтали Беннет 27 октября перед заседанием правительства затронул тему предстоящих выборов - и призвал к созданию правительства единства, базой которого станут основные партии правых и левых.



"Это правильно для страны - на этих выборах не должно быть проигравших", - сказал он и отказался сообщить, намерен ли он поддержать Айелет Шакед.



"Мы выходим на финишную прямую выборов в Кнессет 25-го созыва, естественно, в последние дни наблюдается волнение", - сказал он. "Я говорю всем главам партий, чтобы они соблюдали границы дозволенного, сохраняли спокойствие и вели как можно более уважительную дискуссию".