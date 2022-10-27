Новости » Выборы в Израиле
Беннет: Народу необходимо правительство единства
27.10.2022 11:36 Аркадий Бочаровский

Беннет: Народу необходимо правительство единства

Бывший премьер-министр Нафтали Беннет 27 октября перед заседанием правительства затронул тему предстоящих выборов - и призвал к созданию правительства единства, базой которого станут основные партии правых и левых. 

"Это правильно для страны - на этих выборах не должно быть проигравших", - сказал он и отказался сообщить, намерен ли он поддержать Айелет Шакед.

"Мы выходим на финишную прямую выборов в Кнессет 25-го созыва, естественно, в последние дни наблюдается волнение", - сказал он. "Я говорю всем главам партий, чтобы они соблюдали границы дозволенного, сохраняли спокойствие и вели как можно более уважительную дискуссию".

Бывший премьер-министр Нафтали Беннет 27 октября перед заседанием правительства затронул тему предстоящих выборов - и призвал к созданию правительства единства, базой которого станут основные партии правых и левых. 

"Это правильно для страны - на этих выборах не должно быть проигравших", - сказал он и отказался сообщить, намерен ли он поддержать Айелет Шакед.

"Мы выходим на финишную прямую выборов в Кнессет 25-го созыва, естественно, в последние дни наблюдается волнение", - сказал он. "Я говорю всем главам партий, чтобы они соблюдали границы дозволенного, сохраняли спокойствие и вели как можно более уважительную дискуссию".

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы