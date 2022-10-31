



Бен Гвир: Я буду требовать пост министра внутренней безопасности

Председатель "Оцма Иегудит" Итамар Бен-Гвир заявил, что потребует этот пост, если будет сформировано правое правительство, и подробно изложил свой план. Среди прочего, он включает в себя изменение процедуры открытия огня, личную неприкосновенность для полицейских и солдат, а также ликвидацию "лагерей отдыха террористов в тюрьмах".



Председатель "Оцма Иегудит" на пресс-конференции для журналистов сказал, что если будет сформировано правое правительство, он потребует в нем пост министра внутренней безопасности. На пресс-конференции в Иерусалиме, за 36 часов до открытия избирательных участков, член Кнессета Итамар Бен Габир, номер 2 в религиозно-сионистском списке, заявил - Оцма Иегудит будет требовать для него должность, которую сейчас занимает Омар Бар-Лев.



"Я вернулся с похорон Ронана Ханании", - сказал Бен Гвир. "Ронен был убит в десятках метров от улицы, где я живу. Израиль слишком долго прятал голову в песок. У полиции нет полномочий, чтобы справиться с нарушителями порядка, Негев превратился в дикий Запад. Из-за Ганца и Лапида Израиль вернулся к кровавой рутине убийств евреев. Я намерен потребовать, чтобы правое правительство назначило меня на пост министра внутренней безопасности".



Бен Гвир заявил, что делает это после "большого количества запросов от сотрудников полиции", и представил свой план. Он подробно изложил пять пунктов: "Изменение процедуры открытия огня - больше никаких полицейских и солдат,в которых бросают в камни, а им не дают стрелять; личный иммунитет для полицейских и солдат - на любом мероприятии националистического характера свобода действий для солдат и полицейских; ликвидация лагерей отдыха для террористов в тюрьмах; борьба с аграрным терроризмом и рэкетом - удвоение наказания для тех, кто вредит фермерам; и выдача личного оружия уволенным солдатам с профилем 03 - вопреки приказам нынешнего министра, который инициировал изъятие оружия у уволенных солдат".

