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Бен-Гвир подписал соглашение о едином списке с религиозными сионистами
24.08.2022 09:31 Аркадий Бочаровский

Бен-Гвир подписал соглашение о едином списке с религиозными сионистами

Лидер партии Оцма Йехудит Итамар Бен-Гвир заявил о том, что готов идти на выборы единым списком с религиозными сионистами Бецалеля Смотрича.

Заявления Бен-Гвира прозвучали после того, как Бецалель Смотрич высказал мнение о “необходимости возобновления переговоров”.

Бен-Гвир подписал соглашение, в рамках которого первым номером в совместном списке будет Смотрич, а вторым - он. Все последующие места в списке делятся равной и пропорциональной манере.

Бен-Гвир призвал Смотрича уже сегодня подписать это соглашение.
 

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