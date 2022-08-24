



Бен-Гвир подписал соглашение о едином списке с религиозными сионистами

Лидер партии Оцма Йехудит Итамар Бен-Гвир заявил о том, что готов идти на выборы единым списком с религиозными сионистами Бецалеля Смотрича.



Заявления Бен-Гвира прозвучали после того, как Бецалель Смотрич высказал мнение о “необходимости возобновления переговоров”.



Бен-Гвир подписал соглашение, в рамках которого первым номером в совместном списке будет Смотрич, а вторым - он. Все последующие места в списке делятся равной и пропорциональной манере.



Бен-Гвир призвал Смотрича уже сегодня подписать это соглашение.

