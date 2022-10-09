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Бен Гвир о решении суда в пользу "Балад": "Как печально, как неудивительно"
09.10.2022 15:15 Евгения Маркова

Бен Гвир о решении суда в пользу "Балад": "Как печально, как неудивительно"

Председатель "Оцма Иехудит", депутат Кнессета Итамар Бен-Гвир, прокомментировал решение БАГАЦ по делу об отстранении от участия в выборах партии "Балад".

"Как печально, как неудивительно. Еще раз БАГАЦ вынес решение, результаты которого все знали заранее. Когда вы спрашиваете, почему в этот раз мы не подали петицию о дисквалификации партий, поддерживающих терроризм, — ответ: это бессмысленная игра. На предстоящем заседании Кнессета мы внесем поправки в закон и положим конец чествованию сторонников терроризма в Кнессете под эгидой БАГАЦ".
 

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