



Бен-Гвир и Смотрич получили 16,7% голосов солдат

Израильские СМИ сообщают о продолжении подсчета бюллетеней в двойных конвертах.



Бен-Гвир и Смотрич набирают 16,7% голосов солдат, что на десятую долю процента меньше, чем у Лапида. Ликуд может потерять мандат в пользу религиозных сионистов.



Получат ли религиозные сионисты 15-й мандат за счет 32-го мандата Ликуда пока неясно.



После подсчета 65 тысяч голосов Мерец набирает 3,146%. То есть, для того, чтобы пройти в Кнессет партии необходимо 4,8% оставшихся голосов. На практике до сих пор она получала 2,5%.



