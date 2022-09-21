



Бар-Лев о праймериз в Авода: "Да, мне больно"

Министр внутренней безопасности Израиля и член партии "Авода" Омер Бар-Лев выразил разочарование в избирателях партии после праймериз, по результатам которых он оказался на 9-м месте в списке партии.



Об этом сообщает "Аруц Шева".



"Да, мне больно. Потому что я был на первом месте на предыдущих праймериз, а теперь нахожусь на своем нынешнем месте. Левоцентристская общественность не любит израильскую полицию и МАГАВ", - заявил Омер Бар-Лев.



Он добавил, что не выходит из партии, и сказал, что существует "высокая вероятность" того, что он будет министром внутренней безопасности и в следующем правительстве.