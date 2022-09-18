



Балад не пройдет в Кнессет, правые получат 60 мандатов



12-й канал израильского ТВ сообщает о результатах первого опроса общественного мнения проведенного после того, как стало известно, что Балад пойдет на выборы отдельным списком.



По результатам опроса, Балад в Кнессет не пройдет, и наберет лишь 0,9% голосов. Также не пройдет в Кнессет Еврейский Дом с Аелет Шакед. Это политическое образование может рассчитывать на 1.9% голосов избирателей.



Ликуд получит в новом Кнессете 33 мандата, Еш Атид - 23, Махане Мамлахти - 12, религиозные сионисты - 12, ШАС - 8, Яадут А-Тора - 7, НДИ - 6, Авода - 6, Мерец - 5, РААМ - 4, Хадаш - ТААЛ - 4.



Блок Нетаниягу набирает 60 мандатов, левоцентристский блок с РААМ - 56.