



Аюб Кара провозгласил создание партии "Экономическая свобода"



Депутат Кнессета Аюб Кара (Ямина) так и не сумевший договориться с Аелет Шакед о “достойном месте” в списке не преодолевающей избирательный барьер партии "Руах Ционит", решил сделать “ход конем”.



Кара провозгласил создание собственной партии "Экономическая свобода" ("Хофеш Калькали").



Кара заявил, что будет “биться с лоббистами” “ради снижения стоимости жизни”.



Кара также поведал, что “израильская экономика уже почти оторвана от своих основных рыночных принципов, есть комиссии для всего, как при советском режиме”, а “рынки остаются дорогими и эксклюзивными”.