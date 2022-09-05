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Аюб Кара провозгласил создание партии "Экономическая свобода"
05.09.2022 11:02 Аркадий Бочаровский

Аюб Кара провозгласил создание партии "Экономическая свобода"


Депутат Кнессета Аюб Кара (Ямина) так и не сумевший договориться с Аелет Шакед о “достойном месте” в списке не преодолевающей избирательный барьер партии "Руах Ционит", решил сделать “ход конем”.

Кара провозгласил создание собственной партии "Экономическая свобода" ("Хофеш Калькали").

Кара заявил, что будет “биться с лоббистами” “ради снижения стоимости жизни”.

Кара также поведал, что “израильская экономика уже почти оторвана от своих основных рыночных принципов, есть комиссии для всего, как при советском режиме”, а “рынки остаются дорогими и эксклюзивными”.

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