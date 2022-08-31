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"Авода" и "Мерец" подписали соглашение о разделении голосов
31.08.2022 17:17 Евгения Маркова

"Авода" и "Мерец" подписали соглашение о разделении голосов

Партии «Авода» и «Мерет» объявили о подписании соглашения о разделении голосов в преддверии ноябрьских выборов в Кнессет.

В совместном заявлении, сделанном  Рамом Шефа из "Авода" и Михаль Розин из "Мерец" говорится, что предстоящие выборы имеют решающее значение для предотвращения прихода ультраправых в правительство.

Соглашения о разделении голосов, которые широко используются на израильских выборах, позволяют партиям гарантировать, что дополнительные голоса, которые они получат, но которых недостаточно для получения места в Кнессете, не будут потрачены впустую. Вместо этого одна партия передает эти голоса другой по условиям специального соглашения.

По закону объединенные оставшиеся голоса достаются партии, наиболее близкой к получению еще одного места, и часто этого достаточно, чтобы добавить одно место к ее результату.

Такие сделки имеют силу только в том случае, если обе партии преодолеют избирательный барьер в 3,25 процента голосов.
 

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