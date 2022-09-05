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Авив Гефен остановил концерт и рассыпался в благодарностях Бени Ганцу
05.09.2022 10:24 Аркадий Бочаровский

Авив Гефен остановил концерт и рассыпался в благодарностях Бени Ганцу

Израильский певец Авив Гефен во время концерта “случайно заметил” среди публики министра обороны Бени Ганца.

Ганца не менее “случайно” в этот момент снимали на видео.

Гефен сказал: “Я ужасно взволнован, сегодня к нам пришел Бени Ганц, дорогой и редкий человек”.

Гефен благодарил Ганца за проведение операции Рассвет.

Ганц опубликовал клип с Гефеном в своем твиттере в тот момент, когда на перекрестеке Доар палестинские террористы ранили двух израильских солдат. Реакция в сети на клип с Гефеном потому была безжалостной: Смотри что творится, пока ты расслабляешься".
 




 

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