



Авив Гефен остановил концерт и рассыпался в благодарностях Бени Ганцу

Израильский певец Авив Гефен во время концерта “случайно заметил” среди публики министра обороны Бени Ганца.



Ганца не менее “случайно” в этот момент снимали на видео.



Гефен сказал: “Я ужасно взволнован, сегодня к нам пришел Бени Ганц, дорогой и редкий человек”.



Гефен благодарил Ганца за проведение операции Рассвет.



Ганц опубликовал клип с Гефеном в своем твиттере в тот момент, когда на перекрестеке Доар палестинские террористы ранили двух израильских солдат. Реакция в сети на клип с Гефеном потому была безжалостной: Смотри что творится, пока ты расслабляешься".

