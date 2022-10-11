



Арье Дери: "Горе нам, если мы не выиграем выборы"

Лидер партии ШАС Арье Дери дал интервью партийному изданию Haderech и сделал ряд заявлений, касающихся, в том числе, и предстоящих выборов в Кнессет.



Так, у Дери спросили, что произойдет, если правые партии не получат 61 мандат, необходимый для формирования правительства, сообщает "Аруц Шева".



"Не дай Б-г! Горе нам, если мы не выиграем эти выборы. Не дай Б-г случится, мы виноваты, это показывает, что мы сделали недостаточно. На этот раз у нас не будет оправдания. Мы находимся в лучшей отправной точке, а они в плохом состоянии. Мы должны победить, мы не можем проиграть выборы", - заявил Дери.



Лидер ШАС добавил: "Я не хочу представлять, что будет, если мы не выиграем. Даже если им не удастся сформировать правительство, мы должны помнить, что на этот раз, если мы не сформируем правительство, они останутся у власти, Яир Лапид останется исполняющим обязанности премьер-министра, и это еще 4-5 месяцев ущерба во всех сферах".

