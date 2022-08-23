



Амихай Шикли получит три места в первой десятке списка религиозных сионистов



Израильские СМИ сообщают о том, что партия Бецалеля Смотрича, религиозные сионисты, заключила соглашение о “техническом блоке” со списком депутата Кнессета Амихая Шикли.



Шикли получит три места в первой десятке совместного с религиозными сионистами предвыборного списка.



Смотрич заявил: “Я много работаю ради того, чтобы максимизировать электорат национального лагеря и пробить барьер в 61 мандат. Шикли - достойный деятель, который выстоял при всех вызовах минувшего года, и мы можем также пойти вместе с Бен-Гвиром. Вместе мы можем сформировать список, который окажется третьей сильнейшей партией в Кнессете”.