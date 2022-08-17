



Айзенкот не намерен отказываться от оклада в 30 тысяч



Компания Storage Drop, председателем правления которой является бывший начальник Генштаба ЦАХАЛа Гади Айзенкот распространила заявление в связи с его решением заняться политикой.



В израильских СМИ ранее была опубликована информация о том, что Айзенкот покинет занимаемый им пост. Компания, однако, этого не подтвердила. В заявлении говорится: “Господин Айзенкот намерен оставаться на своем посту весть тот период, который разрешен законом - то есть, до начала его каденции в качестве депутата Кнессета”.



По информации в деловых изданиях, зарплата Айзенкот в Storage Drop составляет 30 тысяч шекелей.

