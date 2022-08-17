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Айзенкот не намерен отказываться от оклада в 30 тысяч
17.08.2022 08:02 Аркадий Бочаровский

Айзенкот не намерен отказываться от оклада в 30 тысяч


Компания Storage Drop, председателем правления которой является бывший начальник Генштаба ЦАХАЛа Гади Айзенкот распространила заявление в связи с его решением заняться политикой.

В израильских СМИ ранее была опубликована информация о том, что Айзенкот покинет занимаемый им пост. Компания, однако, этого не подтвердила.  В заявлении говорится: “Господин Айзенкот намерен оставаться на своем посту весть тот период, который разрешен законом - то есть, до начала его каденции в качестве депутата Кнессета”.

По информации в деловых изданиях, зарплата Айзенкот в  Storage Drop составляет 30 тысяч шекелей.
 

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