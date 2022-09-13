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Айелет Шакед возглавит избирательный список партии "Еврейский дом"
13.09.2022 08:40 Евгения Маркова

Айелет Шакед возглавит избирательный список партии "Еврейский дом"

Министр внутренних дел Айелет Шакед согласилась на участие ее партии "Ямина" в предстоящих выборах в Кнессет в составе партии "Еврейский дом".

Это знаменует собой возвращение Шакед в партию, которую она покинула вместе с бывшим премьер-министром Нафтали Беннеттом еще в 2018 году, чтобы сформировать то, что в конечном итоге стало "Яминой".

Соглашение было подписано министром и председателем "Еврейский дом" Йосси Бродным и должно быть одобрено центральным комитетом партии.

Ранее на этой неделе Шакед объявила, что она разорвала недолговечный политический союз с министром связи Йоазом Генделем.

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