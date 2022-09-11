



Аелет Шакед встречается с Аюбом Кара и Ниром Орбахом



Аелет Шакед, после разрыва с фракцией Дерех ха-Эрец и Йоазом Хенделем решила реанимировать свою политическую карьеру, обратившись к старым друзьям по партии Ямина - Аюбу Кара и Ниру Орбаху.



Встреча пройдет во второй половине дня 11 сентября.



Шакед написала в своем фейсбук: “Это правда. я делала ошибки. В качестве государственного служащего я принимала решения, которые оказывались ошибочными. Но я всегда действовала во имя наилучших интересов Государства Израиль. Теперь мы должны исправить ошибки и двигаться вперед”.





