Новости » Выборы в Израиле
Аелет Шакед встречается с Аюбом Кара и Ниром Орбахом
11.09.2022 11:39 Аркадий Бочаровский

Аелет Шакед встречается с Аюбом Кара и Ниром Орбахом


Аелет Шакед, после разрыва с фракцией Дерех ха-Эрец и Йоазом Хенделем решила реанимировать свою политическую карьеру, обратившись к старым друзьям по партии Ямина - Аюбу Кара и Ниру Орбаху.

Встреча пройдет во второй половине дня 11 сентября.

Шакед написала в своем фейсбук: “Это правда. я делала ошибки. В качестве государственного служащего я принимала решения, которые оказывались ошибочными. Но я всегда действовала во имя наилучших интересов Государства Израиль. Теперь мы должны исправить ошибки и двигаться вперед”.


 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы