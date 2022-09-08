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Адас Мухтар об Аелет Шакед: Мошенница остается мошенницей
08.09.2022 10:43 Аркадий Бочаровский

Адас Мухтар об Аелет Шакед: Мошенница остается мошенницей


Лидер партии “пылающая молодежь” Адар Мухтар обратилась с просьбой к лидеру партии Руах Ционит.

Адас просила у Аелет разрешения использовать букву “бет” для обозначения своей партии на избирательных бюллетенях во время выборов в следующий Кнессет. Шакед отказала.

В ходе предшествующих выборов “бет” была отдана партии Еврейский Дом, одним из лидеров которой была Шакед. “бет” “по наследству” перешла к Ямина.

Мухтар прокомментировала отказ: “Мошенница остается мошенницей”.

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