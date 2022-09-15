Адар Мухтар печатала "пасквили ультраортодоксов" против самой себя
Адар Мухтар печатала "пасквили ультраортодоксов" против самой себя
Лидер “партии” “пылающая молодежь” Адар Мухтар снова оказалась в центре скандала - и снова пытается сделать вид, что ей удалось выйти сухой из воды.
Мухтар опубликовала видео, в котором демонстрирует “пасквили, напечатанные против меня в ультраортодоксальном секторе”.
Журналист газеты Исраэль Ха Йом Амир Эртингер после этого выложил в сети документы, свидетельствующие о том, что Мухтар самоличной заказывала “пасквили” в типографии и даже развешивала их.
Когда в эфире 13-го канала “лидеру молодежи” предъявили эти свидетельства она попыталась извернуться: “Мы троллили систему. Это было юмористический пранк. Я очень люблю ультраортодоксов. Вот вам сенсация - я встречаюсь с парнем из йешивы”. Все это не убедило ведущего Амнона Леви, который сказал: Адар Мухтар, любой, кто видел ваше видео понимает, что нем ничего юмористического”.