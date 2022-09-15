



Адар Мухтар печатала "пасквили ультраортодоксов" против самой себя

Адар Мухтар печатала "пасквили ультраортодоксов" против самой себя



Лидер “партии” “пылающая молодежь” Адар Мухтар снова оказалась в центре скандала - и снова пытается сделать вид, что ей удалось выйти сухой из воды.



תראו את העבודה בעיניים של הדר מוכתר:



תועדה מזמינה פשקווילים חרדים נגדה מבית דפוס >



אחכ בת אל חזן מהמפלגה שלה (צולמה גם בתיעוד של קינן ב13) תולה את השלטים ברחוב החרדי



ואז - הדר מוכתר מעלה טיקטוק שהחרדים תלו שלטים נגדה



מדהים



הסרטון טיקטוק בתגובה הראשונה pic.twitter.com/gVnOxnRF6H — amir ettinger - אמיר אטינגר (@amirettin) September 14, 2022

הדר מוכתר: אני בסך הכל מפלגה הומוריסטית, מה באמת לקחתם אותי ברצינות עד עכשיו?! רדו ממני ותצחקו קצת! pic.twitter.com/TZKNqtHmGQ — השר לענייני טוויטר 🐦🏳️‍🌈 (@TheTWMinister) September 14, 2022

Мухтар опубликовала видео, в котором демонстрирует “пасквили, напечатанные против меня в ультраортодоксальном секторе”.Журналист газеты Исраэль Ха Йом Амир Эртингер после этого выложил в сети документы, свидетельствующие о том, что Мухтар самоличной заказывала “пасквили” в типографии и даже развешивала их.Когда в эфире 13-го канала “лидеру молодежи” предъявили эти свидетельства она попыталась извернуться: “Мы троллили систему. Это было юмористический пранк. Я очень люблю ультраортодоксов. Вот вам сенсация - я встречаюсь с парнем из йешивы”. Все это не убедило ведущего Амнона Леви, который сказал: Адар Мухтар, любой, кто видел ваше видео понимает, что нем ничего юмористического”.