



Абир Кара покидает Руах Ционит

Абир Кара покидает партию Аелет Шакед Руах Ционит. По его словам, в партии Шакед "нет места ценностям и экономической политике, в которые он верит".



"Некоторое время назад я сообщил председателю списка Руах Ционит о своем выходе из партии Ямина. На встрече, которую я провел на этой неделе с министром Шакед, мне стало ясно, что в новой структуре партии не будет места ценностям, в том числе, экономическим, в которые я верю. Я ухожу из партии, в ближайшие дни я объявлю о продолжении своего политического пути", - заявил политик.



Сама же Шакед рассказала, что Кара покинул партию из-за того, что он запросил четвертое место в списке, но ему могли предложить лишь пятое, что его не устроило.



