Новости » Выборы в Израиле
27.10.2022 08:49 Аркадий Бочаровский

39% израильтян не верят, что итоги выборов будут отражать результаты голосования

Радио Галей ЦАХАЛ сообщает об итогах опроса общественного мнения, который провел Израильский институт демократии.

Согласно опросу,  39% израильтян не верят, что результаты выборов будут отражать результаты голосования у избирательной урны.

Речь идет о “беспрецедентных результатах” - никогда еще уровень недоверия к демократическим процедурам не был так высок.

Тамар Херман, возглавившая исследование, сообщила:  “Это, конечно, приведет к самым серьезным последствиям относительно восприятия легитимности победителя”.

У правых степень недоверия выше, чем у левых. 

Опрос проведен после того, как глава ЦИК судья Ицхак Амит предупредил, что “Ликуд готовит делегитимацию итогов выборов, в случае, если проиграет”.
 

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