39% израильтян не верят, что итоги выборов будут отражать результаты голосования
Радио Галей ЦАХАЛ сообщает об итогах опроса общественного мнения, который провел Израильский институт демократии.
Согласно опросу, 39% израильтян не верят, что результаты выборов будут отражать результаты голосования у избирательной урны.
Речь идет о “беспрецедентных результатах” - никогда еще уровень недоверия к демократическим процедурам не был так высок.
Тамар Херман, возглавившая исследование, сообщила: “Это, конечно, приведет к самым серьезным последствиям относительно восприятия легитимности победителя”.
У правых степень недоверия выше, чем у левых.
Опрос проведен после того, как глава ЦИК судья Ицхак Амит предупредил, что “Ликуд готовит делегитимацию итогов выборов, в случае, если проиграет”.