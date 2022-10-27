



39% израильтян не верят, что итоги выборов будут отражать результаты голосования

Радио Галей ЦАХАЛ сообщает об итогах опроса общественного мнения, который провел Израильский институт демократии.



Согласно опросу, 39% израильтян не верят, что результаты выборов будут отражать результаты голосования у избирательной урны.



Речь идет о “беспрецедентных результатах” - никогда еще уровень недоверия к демократическим процедурам не был так высок.



Тамар Херман, возглавившая исследование, сообщила: “Это, конечно, приведет к самым серьезным последствиям относительно восприятия легитимности победителя”.



У правых степень недоверия выше, чем у левых.



Опрос проведен после того, как глава ЦИК судья Ицхак Амит предупредил, что “Ликуд готовит делегитимацию итогов выборов, в случае, если проиграет”.

