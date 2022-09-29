



"А-Махане а-Мамлахти" проголосует за отстранение "Балад" от участия в выборах

Председатель "А-Махане а-Мамлахти" Бени Ганц решил, что все представители фракции в избирательной комиссии проголосуют за отстранение партии "Балад" от участия в выборах в Кнессет.



Об этом сообщает Ynet.



В заявлении партии говорится, что "помимо любых политических соображений существует ценностная позиция, которую нельзя игнорировать".



"Кандидаты, выступающие против еврейского и демократического характера Государства Израиль, не должны баллотироваться в Кнессет", - цитирует пресса заявление Ганца.