



"А-Махане а-Мамлахти" представила список кандидатов в Кнессет

Партия "А-Махане а-Мамлахти", которая появилась в результате союза "Кахоль Лаван" и "Тиква Хадаша", обнародовала свой список кандидатов на предстоящих выборах в Кнессет.



Об этом сообщает Times of Israel.



Бени Ганц (лидер "Кахоль Лаван") занял первое место, на втором Гидеон Саар (лидер "Тиква Хадаша"), на третьем - Гади Айзенкот.



Министры Пнина Тамано-Шата, Ифат Шаша-Битон, Хили Троппер и Зеэв Элькин занимают места с четвертого по седьмое, а депутат Кнессета Михаэль Битон занимает восьмое место.



На девятом месте - Матан Кахана, а Орит Фаркаш-Хакоэн на десятом месте. Далее в списке расположились депутаты Шаррен Хаскель, Алон Шустер, Мишель Бускила и Эйтан Гинзбург.



Ширли Пинто поставили на "нереальное" 23-е место в списке. Два кандидата-друза в списке также занимают нереальные места: Акрам Хассон на 16-м месте и депутат Кнессета Муфид Мари на 19-м месте.



Согласно опросам, партия "А-Махане а-Мамлахти" набирает пока от 12 до 14 мандатов.