



Zoom увольняет около 15% сотрудников

Компания Zoom объявила об увольнении около 15% своего персонала.



Об этом сообщает AFP.



Кроме того, исполнительный директор Zoom Video Communications Эрик Юань получил 98-процентное сокращение зарплаты в этом году. Он приказал отказать в премиях руководителям.



Такое решение Юань пояснил тем, что люди все реже пользуются видеосвязью, переходя к жизни после пандемии.



"Zoom приняла жесткое, но необходимое решение об увольнении около 1300 человек. Наша траектория навсегда изменилась во время пандемии, когда мир столкнулся с одной из самых сложных проблем, и я горжусь тем, как мы как компания мобилизовались, чтобы люди оставались на связи", — отметил он.

