



Zoom сократит около 1300 рабочих мест из-за падения спроса после пандемии

Компания Zoom Video Communications заявила во вторник, что сократит 15% своей рабочей силы, или около 1300 рабочих мест, и урежет базовую заработную плату своему исполнительному руководству в связи с тем, что вызванный пандемией спрос на услуги видеоконференцсвязи, которые предоставляет компания, падает.



На этой новости акции компании выросли примерно на 9% после падения на 63% в прошлом году.



Объявляя об увольнениях, главный исполнительный директор Эрик Юань также сказал, что он сократит свою зарплату на 98% в предстоящем финансовом году и откажется от своей корпоративной премии за 2023 финансовый год.



Компания, имя которой стало нарицательным во время карантина из-за популярности ее инструментов для видеоконференций, продемонстрировала замедление роста выручки.



Аналитики прогнозируют, что выручка Zoom вырастет всего на 6,7% в 2022 финансовом году после более чем четырехкратного скачка выручки и девятикратного роста прибыли в 2021 году. По предварительным оценкам, прибыль компании в 2022 году упала на 38%.



Zoom увеличил наем сотрудников во время пандемии, чтобы удовлетворить растущий спрос, но теперь присоединяется к технологическим компаниям, которые сокращают расходы, чтобы подготовиться к потенциальной рецессии.



Множество компаний в этом году уволили тысячи человек, чтобы пережить спад спроса, вызванный высокой инфляцией и ростом процентных ставок.



Производитель программного обеспечения для видеоконференций также заявил, что его исполнительная команда сократит свою базовую зарплату на 20% за тот же период.



Сотрудники, попавшие под сокращение, получат 16-недельную заработную плату, медицинскую страховку и годовой бонус, добавил Юань.

