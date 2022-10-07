



Зима близко: газохранилища ЕС заполнены уже на 90%

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что газохранилища ЕС заполнены на 90% накануне зимы.



Об этом фон дер Ляйен сказала перед саммитом лидером ЕС, который проходит в Праге, сообщает "Европейская правда".



"Цены на энергоносители стремительно растут. Но если посмотреть на последние 7 месяцев, можно увидеть, что Россия намеренно и систематически ограничивала поставки в ЕС. Но мы смогли компенсировать это. Мы заполнили наши хранилища до 90%, это очень хорошо", - заявила глава Еврокомиссии.