



Жители Европы могут лишиться мобильной связи этой зимой

Жители Европы этой зимой могут лишиться мобильной связи. Согласно информации Reuters, это может произойти из-за частичного отключения электроэнергии.



Сообщается, что на сегодняшний день в странах Европы недостаточно резервных систем, чтобы решить вопрос с массовыми отключениями электроэнергии.



Согласно информации, страны ЕС будут пытаться обеспечить продолжение связи, даже если отключение электроэнергии приведет к истощению резервных батарей, установленных на тысячах сотовых антенн.