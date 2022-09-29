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Жители Европы могут лишиться мобильной связи этой зимой
29.09.2022 18:34 Александр Юзовский

Жители Европы могут лишиться мобильной связи этой зимой

Жители Европы этой зимой могут лишиться мобильной связи. Согласно информации Reuters, это может произойти из-за частичного отключения электроэнергии.

Сообщается, что на сегодняшний день в странах Европы недостаточно резервных систем, чтобы решить вопрос  с массовыми отключениями электроэнергии.

Согласно информации, страны ЕС будут пытаться обеспечить продолжение связи, даже если отключение электроэнергии приведет к истощению резервных батарей, установленных на тысячах сотовых антенн.

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