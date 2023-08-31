



Жилье в Израиле - дороже, чем в любой стране Европы

Несмотря на снижение цен на квартиры в Израиле, отчет аудиторской фирмы Deloitte показал, что средняя цена за метр, 23,3 тыс. шекелей, выше, чем во всех европейских странах, включая Германию и Францию. Также установлено, что Тель-Авив - самый дорогой город в Европе, средняя цена за метр составляет 60 тыс. шекелей



Израиль является самой дорогой страной для покупки квартиры среди всех европейских стран - об этом говорится в отчете консалтинговой и бухгалтерской компании Deloitte. Согласно полученным данным, средняя цена за метр составляет 23 341 шекель - больше, чем в Австрии (20 253), Германии (19 739), Франции (19 077) и Норвегии (17 288).



Отчет публикуется уже 12-й год. В нем рассматриваются цены на аренду и продажу жилья в 21 европейской стране, проводится сравнение цен, выявляются тенденции и прогнозы. Цифры показывают, что Тель-Авив является самым дорогим городом для покупки квартиры в Европе, со средней ценой 60,259 тыс. шекелей за квадратный метр - это дороже, чем Мюнхен (46,881) и Париж (60,131) и даже центр Лондона (37,681 шекелей).



Кроме того, Израиль является страной, где в 2022 году начнется больше всего строительства (6,95 квартир на 1 тыс. человек), за ним следует Австрия, а затем Литва. Рост цен на квартиры в Иерусалиме по сравнению с предыдущим годом является самым умеренным среди рассмотренных европейских столиц (5,1%), за исключением Копенгагена, где также наблюдалось снижение цен на квартиры. Средняя цена в Иерусалиме составляет около 32 000 шекелей за метр.



Стоимость квартир в Тель-Авиве более чем в два раза превышает среднюю по стране - 258,5%, в Иерусалиме - 140%, в Хайфе - 104%. Израиль занимает 5-е место снизу в рейтинге степени доступности приобретения квартиры для граждан по отношению к средней зарплате в экономике. На первых местах находятся Бельгия и Норвегия.