



Железняк рассказал о долговой нагрузке в бюджете

За время войны Украина взяла займов на 920 млрд гривен, сообщил нардеп Ярослав Железняк.



Он напомнил, что Верховная Рада уже пять раз вносила изменения в бюджет по заимствованиям и планирует еще раз его пересмотреть, проголосовав за кредит для Нафтогаза.



По его данным, после этого решения плановые заимствования увеличатся до 1,488 трлн гривен (то есть уже в 2,6 раза больше, чем до войны).



Предельный объем дефицита государственного бюджета вырастет до 1,106 трлн грн. "В 5,9 раза больше, чем планировалось в мирное время в первом варианте Бюджета 2022 года", - уточняет нардеп.



А предельный объем госдолга на сумму до 3,64 трлн гривен и увеличился на 33,7% с начала 2022 года.