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"Зерновой коридор": из украинского порта сегодня выйдет последнее судно
17.05.2023 09:30 Mignews.ua | фото: pixabay.com

"Зерновой коридор": из украинского порта сегодня выйдет последнее судно

В среду, 17 мая, из украинского порта в рамках "зернового соглашения" выйдет последнее судно с украинским продовольствием. А уже с 18 мая, как известно, Россия пригрозила заблокировать "зерновой коридор".

Эту информацию подтвердил представитель ООН в коротком комментарии агентству Reuters.

Как известно, действия "зернового соглашения" Украина, Турция, ООН и Россия продлили в марте 2023 года. Украина заявила, что соглашение продлено на 120 дней. При этом Россия утверждает, что согласилась на 60-дневное продление, то есть до 18 мая.

В то же время РФ для продления соглашения выдвинула ряд требований, в том числе частичное снятие санкций и возобновление собственного экспорта.

На прошлой неделе в Стамбуле начались переговоры между Украиной, Россией, Турцией и ООН по продлению зернового коридора. Украина настаивает на том, чтобы зерновое соглашение было бессрочным и продлевалось автоматически на 120 дней.

Посол Украины в Турции заявил, что Украина в ближайшие дни ожидает онлайн-переговоры по продлению зернового соглашения.

Напомним, что соглашение, заключенное при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года, позволяет безопасно экспортировать по Черному морю зерно, застрявшее в портах в результате российского вторжения.

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