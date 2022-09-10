



"Зерновой коридор": из украинских портов вышли еще пять кораблей

Из украинских портов вышли еще пять кораблей с зерном и другим продовольствием.

Об этом в субботу, 10 сентября, сообщило Министерство инфраструктуры Украины.

В частности, корабли, которые отправят продовольствие в Африку и Европу, вышли из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный".

"На их борту 90 тысяч тонн украинской агропродукции", - сказано в заявлении.

По данным мининфраструктуры, к настоящему моменту уже экспортировано 2,6 млн тонн агропродукции.