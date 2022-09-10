Новости » Экономика
"Зерновой коридор": из украинских портов вышли еще пять кораблей
10.09.2022 11:52 Алина Груднева

"Зерновой коридор": из украинских портов вышли еще пять кораблей

Из украинских портов вышли еще пять кораблей с зерном и другим продовольствием.

 
Об этом в субботу, 10 сентября, сообщило Министерство инфраструктуры Украины.
 
В частности, корабли, которые отправят продовольствие в Африку и Европу, вышли из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный".
 
"На их борту 90 тысяч тонн украинской агропродукции", - сказано в заявлении.
 
По данным мининфраструктуры, к настоящему моменту уже экспортировано 2,6 млн тонн агропродукции.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы