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Зерновая сделка: Украина призывает к глобальному давлению на РФ
25.04.2023 17:50 Mignews.ua | фото: pixabay.com

Зерновая сделка: Украина призывает к глобальному давлению на РФ

Международное сообщество должно коллективно оказать давление на Российскую Федерацию. Только в таком случае предложение главы ООН Антониу Гутерриша об улучшении и продлении соглашения о безопасном черноморском экспорте украинского зерна может иметь успех.

Такое заявление сделал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в комментарии Reuters.

Как известно, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил письмо на имя президента РФ Владимира Путина, в котором изложил предложения по "пути вперед, направленному на улучшение, продление и расширение" соглашения.

"Абсолютно оправданная инициатива Гутерриша может иметь успех только в случае коллективного давления международного сообщества на Россию", – заявил Михаил Подоляк в письменном комментарии Reuters.

"Украина, со своей стороны, продолжит придерживаться договоренностей с Турцией и ООН и продолжит доставлять зерновые грузы к месту назначения, решая проблему глобального продовольственного снабжения", – добавил он.

При этом советник главы Офиса Президента Украины опроверг утверждение Минобороны РФ о том, что Киев пытался атаковать его корабли в Черном море, что, по его словам, угрожало перспективам продолжения соглашения по экспорту зерна.

Как известно, ранее Кремль заявил, что глобальный дефицит продовольствия в первую очередь не связан с отсутствием на рынке российского и украинского зерна, напоминает УНН. Там также подтвердили свою позицию о том, что положения по экспорту российского зерна не выполнялись должным образом.

Таким образом официальная Москва дала понять, что не допустит, чтобы зерновая инициатива продолжалась после 18 мая, поскольку список требований к ее экспорту якобы не был выполнен.

В обвинения Министерства обороны РФ в использовании Украиной зерновых коридоров для атаки на оккупированный Севастополь беспилотниками назвали лживой манипуляцией страны-агрессора.

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