



Зерновая сделка: Украина призывает к глобальному давлению на РФ

Международное сообщество должно коллективно оказать давление на Российскую Федерацию. Только в таком случае предложение главы ООН Антониу Гутерриша об улучшении и продлении соглашения о безопасном черноморском экспорте украинского зерна может иметь успех.



Такое заявление сделал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в комментарии Reuters.



Как известно, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил письмо на имя президента РФ Владимира Путина, в котором изложил предложения по "пути вперед, направленному на улучшение, продление и расширение" соглашения.



"Абсолютно оправданная инициатива Гутерриша может иметь успех только в случае коллективного давления международного сообщества на Россию", – заявил Михаил Подоляк в письменном комментарии Reuters.



"Украина, со своей стороны, продолжит придерживаться договоренностей с Турцией и ООН и продолжит доставлять зерновые грузы к месту назначения, решая проблему глобального продовольственного снабжения", – добавил он.



При этом советник главы Офиса Президента Украины опроверг утверждение Минобороны РФ о том, что Киев пытался атаковать его корабли в Черном море, что, по его словам, угрожало перспективам продолжения соглашения по экспорту зерна.



Как известно, ранее Кремль заявил, что глобальный дефицит продовольствия в первую очередь не связан с отсутствием на рынке российского и украинского зерна, напоминает УНН. Там также подтвердили свою позицию о том, что положения по экспорту российского зерна не выполнялись должным образом.



Таким образом официальная Москва дала понять, что не допустит, чтобы зерновая инициатива продолжалась после 18 мая, поскольку список требований к ее экспорту якобы не был выполнен.



В обвинения Министерства обороны РФ в использовании Украиной зерновых коридоров для атаки на оккупированный Севастополь беспилотниками назвали лживой манипуляцией страны-агрессора.